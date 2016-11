Auto vliegt over de kop en botst tegen brug op afrit A44

SASSENHEIM - Een Seat is woensdagmiddag op een afrit van de A44 in Sassenheim uit de bocht gevlogen en tegen een brug tot stilstand gekomen. De auto ging daarbij over de kop.

De afrit werd door de politie afgesloten voor al het verkeer. De bestuurder is door de ambulancedienst nagekeken maar had wonderwel geen letsel opgelopen.

Omdat er veel benzine was vrijgekomen, is de brandweer van post Leiden-Noord opgeroepen. De brandweer heeft rondom de auto schuim gespoten. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. De auto had flinke schade opgelopen.