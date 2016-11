Nominatie voor kunstenares uit Lisse

Foto Kunst.nl ’Verdergaan’ van Tanja Swart.

LISSE - Tanja Swart uit Lisse is genomineerd voor de BAS Grafiekprijs 2016. Het publiek kan stemmen op tien genomineerde kunstenaars.

Door Theo de With - 2-11-2016, 17:29 (Update 2-11-2016, 17:29)

De prijs wordt op donderdag 17 november voor de elfde keer uitgereikt. Met deze prijs wordt geprobeerd de aandacht te vestigen op grafische kunst. Daarbij gaat het om etsen, zeefdrukken en prenten die via druktechniek in oplage worden vervaardigd.

,,De belangstelling voor grafiek is wel eens groter geweest’’, zegt Corine Honders, manager collectie en marketing van Kunst.nl. Dit bedrijf - voorheen Business Art Service (BAS) geheten - verhuurt en verkoopt kunst aan bedrijven en instellingen. ,,Bij hen is grafiek nog wel geliefd. Particulieren kiezen liever voor origineel werk of fotografie. Ook grafische ateliers hebben het moeilijk.’’

Het is terug te zien in het aantal inzendingen voor de BAS Grafiekprijs. Waren dat er in het verleden soms tachtig, nu bleef het aantal op 41 steken. Daaruit werd Tanja Swart uit Lisse geselecteerd met haar ets ’Verdergaan’.

Het publiek kan tot en met woensdag 16 november een stem uitbrengen. Kunst.nl heeft de tien genomineerde prenten aangekocht. De winnende prent wordt door het bedrijf ook nog eens in productie genomen.