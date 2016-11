Man spuit graffiti op muur van pand in Noordwijk

Foto: ANP

NOORDWIJK - In de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk heeft een man woensdagavond de muur van een woning met graffiti beklad. De dader is aangehouden.

Door Jan Balk - 3-11-2016, 13:10 (Update 3-11-2016, 13:15)

Omroep Bollenstreek meldt dat er woensdagavond ook nog andere muren zijn beklad.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden.