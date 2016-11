’Atlantikwall’ Noordwijk moet nu echt op de schop

Foto Leidsch Dagblad De betonnen paaltjes zijn een doorn in het oog.

NOORDWIJK - De betonnen palen die het Jeroensplein in Noordwijk scheiden van de de Heilige Geestweg zijn de inwoners al jaren een doorn in het oog. In de volksmond staat de afbakening bekend als de ’Atlantikwall’. Politiek Noordwijk vindt dat er maar eens wat aan moet gebeuren. Het Jeroensplein is immers moeilijk begaanbaar en de palen zorgen voor een barrière tussen het winkelgebied en de historische dorpskern.

Door Peter van der Hulst - 3-11-2016, 21:05 (Update 3-11-2016, 21:05)

De wil om op korte termijn de verfoeide palen uit de grond te wrikken is...