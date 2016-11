De Porseleinkast gaat online verder

foto hielco Kuipers Henriëtte van den Anker in De Porseleinkast: ,,De winkel was niet meer rendabel.’’

KATWIJK - Hartverwarmend, vindt Henriëtte van den Anker alle bloemen, kaartjes en online reacties die ze van meelevende klanten krijgt. De eigenares van De Porseleinkast maakte deze week bekend dat de deuren van de onderneming aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee per januari sluiten. De winkel was niet meer rendabel. ,,Volgend jaar zouden we ons 50-jarig jubileum vieren’’, verzucht ze.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 9:51 (Update 4-11-2016, 9:51)

Voor veel inwoners van de Duin- en Bollenstreek is de speciaalzaak, waar alles op het gebied van koken en tafelen te...