Anonieme weldoener kleurt Noordwijkerhoutse bermen

NOORDWIJKERHOUT - Een fiks aantal bermen in Noordwijkerhout en De Zilk kleurt komend voorjaar geel. Met dank aan een bollenkweker en -handelaar uit De Zilk die 150.000 narcissenbollen aan de gemeente schenkt.

Door Paul de Vlieger - 4-11-2016, 9:57 (Update 4-11-2016, 9:57)

De gulle gever wil anoniem blijven. De gemeente wil daarom alleen over hem kwijt dat hij graag meer kleur in Noordwijkerhout en De Zilk wil en om die reden de bollen cadeau doet. Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout hebben de schenking in dank aanvaard.

Binnenkort wordt begonnen met het planten van de bollen. Noordwijkerhout huurt daarvoor een bedrijf in en de kosten van deze klus worden op 2.000 euro geschat. Waar de bollen precies worden geplant, is nog niet bekend. Daar buigt de gemeente zich op korte termijn over.

Volgens de Noordwijkerhoutse bollenkweker Aad van Ruiten doet Noordwijkerhout er goed aan snel de knoop door te hakken, want hoe eerder de bollen de grond ingaan, hoe beter het is. ,,Mijn vader leerde me altijd al: ’kermistijd, narcissenplanttijd’. En de kermis was al een paar weken geleden, zoals we weten. Overigens vind ik het een geweldig gebaar van deze collega. Hulde’’, zegt Van Ruiten.

Narcissenbollen onder het gras geplant kunnen jarenlang in het voorjaar bloemen geven. ,,Als ze gunstig staan - een beetje vochtig en niet al te veel in de volle zon - zelfs wel tien jaar of langer. Maar gemiddeld is het na zo’n drie lentes wel gebeurd’’, zegt Van Ruiten.

De 150.000 narcissenbollen zijn van vier verschillende soorten. De gift vertegenwoordigt een waarde van zeker 10.000 euro. Aan winkelwaarde is dat minimaal 30 mille.