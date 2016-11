Werkstraf voor stelende winkelleidster uit Rijnsburg

DEN HAAG/KATWIJK - Een voormalig bedrijfsleidster van een winkel in Katwijk is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Ze stal van haar baas.

Door Hans Hemmes - 4-11-2016, 9:58 (Update 4-11-2016, 9:58)

De politierechter acht bewezen dat zij ’op een geniepige manier’ bijna 4400 euro achterover heeft gedrukt. Zo gebruikte ze codes van collega’s om geld te pikken. De vrouw kwam niet naar zitting, ze werd bij verstek veroordeeld.

De bedrijfsleidster uit Rijnsburg (64) was verantwoordelijk voor de afstortingen van de kassa die dagelijks moeten plaatsvinden. Het viel medewerkers op 30 april vorig jaar op dat ze afsloot op naam van iemand anders die die dag vrij was. Vervolgens bleek dat zoiets vaker was gebeurd.

Verder werd door de vrouw het alarm uitgeschakeld met een code van een collega. En er waren meer verdachte zaken: de vrouw verbleef opvallend lang in het magazijn, waar de kluis staat, en zij liep ook op zondag door de winkel.

Het bedrijf becijferde dat er sinds december 2014 in zes maanden tijd bijna 4400 euro was verdwenen. Na onderzoek bleek dat er op de bankrekening van de Rijnsburgse zelf meer geld stond dan zij kon verantwoorden. Ook was er gezien haar inkomen met haar pas opvallend veel gepind bij Holland Casino.

Toch vroeg het OM om vrijspraak, omdat er te weinig hard bewijs was. Maar de rechter dacht daar anders over. Hij vond de verdachte omstandigheden bij elkaar wél voldoende bewijs. De vrouw werkt niet meer bij het bedrijf. Ze werd al eerder wegens disfunctioneren ontslagen.