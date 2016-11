Eetclub ’Couscous en Appelmoes’ brengt culturen samen

Foto Hielco Kuipers Eetclub ’Couscous en Appelmoes’ in Noordwijkerhout.

NOORDWIJKERHOUT - Tafels vol kruidige lekkernijen uit verre oorden, een interessant gezelschap en gesprekken over oude tradities en opmerkelijke gewoonten. Dat is waar het om draait bij de diners van de multi- culturele kook- en eetclub Couscous en Appelmoes in Noordwijkerhout. Bij de negende editie van de dinerreeks, afgelopen zaterdag, waanden bezoekers zich in Sudan. Terwijl ze in werkelijkheid bij speel- tuin De Speelakker waren.

Door Marlies Vordingbollenstreek@leidschdagblad.nl - 4-11-2016, 10:08 (Update 4-11-2016, 10:10)

Wat begon als een spontaan idee van een vriendinnengroep uit Noordwijkerhout, groeide uit tot een initiatief om...