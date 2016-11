Slotoffensief tegen windmolens voor de Hollandse kust

Archieffoto De kustgemeenten willen dat de windmolens op zee uit het zicht komen te staan.

NOORDWIJK - Na een maandenlange lobby tegen het bouwen van windmolens dicht bij de kust, maken de badplaatsen zich op voor een slotoffensief. Zo wordt gedreigd het Kustpact niet te ondertekenen en worden in een ingezonden brief in een landelijke krant Tweede en Eerste Kamer opgeroepen tegen het windmolenplan te stemmen.

Door Peter van der Hulst - 5-11-2016, 9:20 (Update 5-11-2016, 9:20)

Kamerleden buigen zich op 17 november over de vraag of de reeds aangewezen gebieden voor windmolens op zee mogen worden uitgebreid met een strook tot op tien mijl vanuit de kust....