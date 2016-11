Katwijk Marketing kan weer twee jaar vooruit

KATWIJK - Stichting Katwijk Marketing, de organisatie die onder aanvoering van citymanager Piet de Vries ijvert voor het ’meer op de kaart zetten’ van Katwijk, kan haar werk in elk geval de komende twee jaar voorzetten. Na 2018 jaar volgt een evaluatie en wordt bekeken of er nog een termijn van twee jaar aan wordt vastgeplakt.

Door Paul de Vlieger - 5-11-2016, 9:00 (Update 5-11-2016, 9:00)

Als het aan B en W had gelegen had Katwijk Marketing direct de opdracht voor de komende vier jaar gekregen, inclusief de daarbij horende bijdrage van 157.000 euro per jaar. Maar de politiek voelde daar weinig voor. Er klonk in de gemeenteraadsvergadering behoorlijk wat kritiek aan het adres van Katwijk Marketing.

Veel partijen vonden het drie jaar na de start nog altijd onduidelijk wat de organisatie heeft bereikt en wat nu eigenlijk de concrete doelstellingen zijn. ,,Hoeveel bezoekers zijn er geweest, hoeveel overnachtingen heeft Katwijk gehad, groeien we harder dan Noordwijk of Scheveningen? Ik kan het in de evaluatie allemaal niet terugvinden’’, mopperde bijvoorbeeld Geert Diemer van GemeenteBelangen.

Dat Katwijk veel te bieden heeft en bruist, daarover was iedereen het wel eens. Maar in hoeverre dat te danken is aan de inspanningen van Piet de Vries en zijn mensen, daar werd aan getwijfeld. ,,Er is te weinig transparantie waar al dat belastinggeld heengaat’’, zei Anna Marie van der Plas van KiesKatwijk.

Wethouder Jacco Knape voelde zich overvallen door de kritische houding van de raad. Volgens hem heeft Katwijk Marketing mooie resultaten bereikt en is de organisatie ’verbindend’ geweest voor toeristisch Katwijk. ,,Toerisme is belangrijk voor onze economie. Het is belangrijk dat je daar ook als gemeente in investeert en niet alles aan het bedrijfsleven overlaat’’, aldus de wethouder.

Onder druk van de raad ging hij wel akkoord met een nieuwe evaluatie over twee in plaats van vier jaar. De wethouder kondigde verder voor 2017 alvast ’een mooie promotiecampagne samen met Leiden’ aan. ,,De stad-kustverbinding komt eraan.’’