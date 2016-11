Burgemeester van Katwijk hoeft geen christen te zijn

KATWIJK - De nieuwe burgemeester van Katwijk hoeft geen belijdend christen te zijn. Wel moet hij of zij de Katwijkse cultuur en eigenheid, die voor een belangrijk deel is geworteld in christelijke traditie, snappen en er respect voor hebben.

Door Paul de Vlieger - 4-11-2016, 16:45 (Update 4-11-2016, 16:45)

Zo maakte commissaris van de koning Jaap Smit de balans op na een discussie over de profielschets voor de nieuwe burgemeester in de Katwijkse gemeenteraad. Met deze wetenschap op zak, gaat Smit op zoek naar een opvolger voor de naar Haarlem vertrokken Jos...