Zendmast nabij Keukenhof wekt woede

foto ld De gewraakte mast.

LISSE - Een aantal inwoners van Lisse is woedend over een 36 meter hoge zendmast die op de hoek van het Keukenhofterrein aan de Westelijke Randweg is neergezet.

Door Ed Olivier - 5-11-2016, 10:00 (Update 5-11-2016, 10:00)

De mast stond al bij Keukenhof, maar moest worden verplaatst en verlengd om de wijken erachter een beter telefoonbereik te geven. Naast T-mobile zijn er nog twee andere providers bijgekomen die de torenhoge mast gebruiken.

„De inwoners balen ervan, vooral omdat ze er niks van wisten”, zei Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering.

’Forse mast’

Volgens wethouder Cees Ruigrok hadden de Lissenaren het wel kunnen weten, omdat de verplaatsing twee keer in de gemeenteberichten is aangekondigd. „Het is inderdaad een forse mast. We hebben nog gekeken naar andere plekken. Maar waar je hem ook zet, er is altijd wel iemand die de paal ziet.”

Ruigrok verwacht dat de eerste acht meter van de zendmast binnen afzienbare tijd ’in het groen’ staan. Ruigrok heeft gesprekken met omwonenden gehad naar aanleiding van de commotie. Er volgen er meer.