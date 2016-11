Geld voor opknapbeurt glas-in-loodramen Dorpskerk

KATWIJK - De glas-in-loodramen in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn zijn gerestaureerd. De gemeenteraad heeft besloten 76.000 euro uit de geldpot voor monumenten bij te dragen. De klus kost ruim 188.000 euro.

In totaal zijn 26 ramen in een van de oudste kerkgebouwen uit de gemeente Katwijk opgeknapt. Het godshuis van de Hervormde Gemeente staat aan de Kerklaan. In de jaren ’70 heeft de kerk voor het laatst een complete restauratie ondergaan.

Ook de provincie Zuid-Holland en Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) hebben aan de restauratie meebetaald. Het kerkbestuur heeft daarnaast fondsen aangeschreven en zelf inzamelingsacties gehouden.