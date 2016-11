’Station Hillegom onder controle’

HILLEGOM - Met de herinrichting van het stationsplein, de nieuwe LED-verlichting, de inzet van een lokfiets en niet te vergeten het koffiekraampje van Richard Heus is de veiligheid op het station van Hillegom enorm verbeterd.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 19:32 (Update 4-11-2016, 19:32)

Het is nu helemaal onder controle, verzekert burgemeester Arie van Erk. Dat is een hele verandering ten opzichte van een paar jaar geleden, toen vandalisme en diefstal van fietsen een terugkerend thema in de politiek vormden.

De inzet van een lokfiets, waarvan de dief via de ingebouwde gps-tracker...