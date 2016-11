’Gratis parkeren groot succes’

KATWIJK - Het parkeren in Katwijk blijft gratis op zondag. Het college van B en W kiest hier weloverwogen voor en ook een meerderheid van de gemeenteraad is niet te porren voor invoering van een betaald parkerensysteem op de dag des Heren.

Volgens wethouder Krijn van der Spijk is het gratis parkeren in Katwijk een ’groot succes’. Juist het feit dat automobilisten kosteloos hun auto kwijt kunnen, genereert veel bezoek, denkt hij. Dat er nooit betaald parkeren in Katwijk op zondag is ingevoerd, komt omdat met name de confessionele partijen vasthouden aan de beleidslijn dat er op zondag door gemeentelijk personeel (dus ook door parkeercontroleurs) niet hoeft te worden gewerkt.

De oppositie in de Katwijkse raad uitte in de raadsvergadering haar verbazing over het feit dat in een evaluatierapport over het parkeerbeleid 2009-2018 het woord ’zondag’ niet eens voorkomt. Toch is gratis parkeren op de zevende dag volgens wethouder Jacco Knape geen ’heilig huisje’. ,,Het feit dat we er niets over melden, wil niet zeggen dat u er niet over kunt discussiëren’’, hield hij de politici voor.

En dat deed de gemeenteraad dan ook, maar een meerderheid om de parkeerders voortaan wel te laten betalen, tekende zich andermaal niet af. Terwijl zo’n systeem er wel voor zou kunnen zorgen dat de parkeertarieven op de andere dagen omlaag gaan. Want door het parkeren gratis te houden op zondag, loopt Katwijk twee tot drie ton inkomsten per jaar mis, beaamde Van der Spijk.

Het voorstel om de parkeertarieven in de Noord- en Zuidduinen gelijk te trekken met de parkeergarages kon rekenen op instemming van de raad. Daarmee wordt het goedkoper om aan de randen van Katwijk te parkeren en wordt het centrum ontlast, zo is de gedachte.

Verder wil Katwijk het aanvragen van parkeervergunningen digitaliseren, sportparkeerkaarten met een langere geldigheid (twee jaar) verstrekken, de dagkraskaart afschaffen en nog eens goed gaan bekijken hoe er met blauwe zones moet worden omgegaan. ,,Daar moeten we op korte termijn een keuze in maken’’, aldus Knape.

ChristenUnie-raadslid Ton de Vries pleitte voor stringente en rechtvaardige handhaving. ,,Tegen foutparkeerders in de wijk moet je optreden. Daar hebben de wijkbewoners recht op’’, zei hij.

Een oud probleem van foutparkerende kerkbezoekers wordt volgens Knape tegenwoordig effectief aangepakt. ,,Er zijn gesprekken gevoerd, we houden de vinger aan de pols en het gaat al stukken beter’’, aldus de wethouder.