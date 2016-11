Weekmarkten Teylingen worden zelfstandig

Archieffoto Weekmarkt.

VOORHOUT/SASSENHEIM - De weekmarkten van Sassenheim en Voorhout gaan vanaf halverwege volgend jaar zelfstandig door het leven. Volgens een ambtenaar van gemeente Teylingen komt het de markten ten goede ’als je het aan de markt overlaat’.

Door Roy Hazenoot - 8-11-2016, 7:20 (Update 8-11-2016, 7:20)

Dit is geen flauwe woordgrap van de beleidsmedewerkster. Wanneer een overheid zich terugtrekt uit bepaalde (economische) activiteiten heet dat in de financiële wereld: aan de markt overlaten. Dat is precies wat Teylingen gaat doen.

Marktmeester

Op dit moment organiseert Teylingen de wekelijkse terugkomst van ruim dertig kramen op...