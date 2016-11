Gewonde bij botsing drie auto’s op N206 Valkenburg

VALKENBURG - Drie auto’s zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Ingenieur G. Tjalmaweg (N206) in Valkenburg. Eén van de betrokkenen raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De weg werd deels afgesloten, wat voor oponthoud voor het overige verkeer zorgde. Over de toedracht van de aanrijding is niets bekend.