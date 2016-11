Katwijkse evenementen moeten punten scoren voor subsidie

KATWIJK - De verdeling van subsidiegelden voor Katwijkse evenementen gaat op de schop. In het huidige systeem was niet geheel duidelijk hoe de pot werd verdeeld. Om het allemaal transparanter te maken heeft de gemeente een puntensysteem bedacht.

Door Alieke Hoogenboom - 8-11-2016, 9:36 (Update 8-11-2016, 10:31)

Hoe meer punten een organisatie scoort, hoe meer subsidie zij kan verdienen. Vijfduizend euro is het maximale bedrag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en bonuspunten.

Bij die eerste categorie zijn de criteria onder meer dat 25 procent van de begroting van sponsoren komt, de Katwijkse economie wordt versterkt en het evenement een ’bovenlokale’ uitstraling heeft. Van organisatoren wordt verwacht dat ze toelichten hoe ze denken daaraan te gaan voldoen.

De extra punten zijn voor organisaties die bijvoorbeeld concrete ideeën hebben over wat ze kunnen bijdragen aan de ’Katwijkse identiteit’, duurzaamheid (zoals het verkopen van glazen met statiegeld) of hoe ze bezoekers meer dan één dag in de kustplaats kunnen houden.

Jaarlijks - in elk geval tot en met 2020 - heeft Katwijk 30.500 euro aan subsidie te verdelen onder bestaande evenementen als Haringrock, Noordzee Zomerfestival, Open Tuinen Rijnsburg en SAR Katwijk. Voorgaande jaren was het totale subsidiebedrag lager. Door het wegvallen van de Visserijdagen is meer geld te verdelen onder andere toeristische evenementen.

Voor twee beginnende evenementen is de starterspot in het leven geroepen. Organisaties waarin het gemeentebestuur wel potentie ziet, komen daarvoor in aanmerking. Wel geldt de regel ’wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Het aanvraagformulier staat eind november op de website van de gemeente. Organisaties kunnen tussen december en 1 februari een aanvraag indienen. Voor april horen ze hoeveel geld ze krijgen.