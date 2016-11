’Zonnehulp’ bij heel veel klussen op het land

Foto Hielco Kuipers Kweker Peter van den Berg (rechts) en bouwer Walter Duivenvoorde bij hun multifunctionele zonnewagen.

NOORDWIJKERHOUT - De Duin- en Bollenstreek is al decennialang een belangrijke wereldwijde leverancier van bloembollen en snijbloemen. Die positie hebben telers en exporteurs niet zomaar bereikt, maar te danken aan constante evaluatie en vernieuwing. Leidsch Dagblad duikt de wereld in van landbouwinnovatie en onderzoekt elke week een innovatief of vernieuwend initiatief of idee. Voor de aflevering van vandaag gaan we op bezoek bij Maatschap Van den Berg in Noordwijkerhout.

Door Roza van der Veer - 8-11-2016, 9:38 (Update 8-11-2016, 10:36)

Muziek klinkt zachtjes uit een radio. In de lucht vliegen vogels voorbij op...