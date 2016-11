Noordwijkerhouters bedenken alternatief ontsluiting Bavo

Foto Leidsch Dagblad Mar Leewis en Aad Phernambucq.

NOORDWIJKERHOUT - Vanuit hun slaapkamerraam aan het Salvatorhof kijken ze op het prachtige oude hoofdgebouw van de Bavo. Maar dat heeft er verder weinig mee te maken dat ze zich druk maken over de ontsluiting die Noordwijkerhout heeft bedacht voor de nieuwe woonwijk die op het oude ziekenhuisterrein moet verrijzen. „Die verbindingsweg die ze hebben bedacht is zó verkeerd.”

Door Paul de Vlieger - 8-11-2016, 9:39 (Update 8-11-2016, 9:39)

Aad Phernambucq is 76. Zijn bovenbuurman en ’broeder in de strijd’ Mar Leewis is zelfs 89. Waar maken de mannen zich druk om...