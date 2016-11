Van der Laan op verkiezingslijst Kamer

Jeanet van der Laan, fractievoorzitter D66 Lisse. ### Credit: foto eelkje colmjon ### Caption: Jeanet van der Laan: ,,Ik geloof in mezelf.â™$$#226$$™

LISSE - Jeanet van der Laan, fractievoorzitter van D66 in de Lissese gemeenteraad, komt steeds dichter bij de door haar geambieerde rol in de landelijke politiek. Op de gisteren gepresenteerde voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat ze op plek 32.

Door Joep Derksen - 8-11-2016, 9:41 (Update 8-11-2016, 9:41)

Voor een plek in de Tweede Kamer is dat overigens niet hoog genoeg. D66 heeft nu twaalf zetels in de Kamer en haalt er volgens recente peilingen ongeveer zestien. Toch is Van der Laan er zelf heel blij mee.

Nog maar enkele jaren geleden stapte de Lissese over van de lokale partij Nieuw Lisse naar D66. Jeanet van der Laan - 36, moeder van drie zoons, docente Nederlands bij het Fioretticollege én voormalig voetballer in Oranje - maakt nooit een geheim van haar politieke ambities.

De Lissese heeft onder meer meegeschreven aan het hoofdstuk sport in het landelijke partijprogramma van D66. De 32ste plek is voor haar een beloning en teken van waardering van de landelijke partijtop: ,,Hiermee geven ze aan dat ze vertrouwen in me hebben. Er staan veel zwaargewichten lager op de lijst.’’

De D66-leden bepalen donderdag de definitieve plaatsen van alle kandidaten.