Vijf verdachten aangehouden na mishandeling in Noordwijk

NOORDWIJK - In verband met een mishandeling in Noordwijk zijn er vijf verdachten aangehouden. Dat heeft de politie dinsdag bekend gemaakt.

Door Jan Balk - 8-11-2016, 15:42 (Update 8-11-2016, 15:42)

Een zestienjarige jongen raakte in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 mei van dit jaar gewond nadat hij, na een avondje uit in een discotheek in Noordwijk, door een groep mannen op de Oude Zeeweg in elkaar werd geslagen.

In de discotheek aan De Grent ontstond rond 02:30 uur een woordenwisseling tussen een man uit de groep en het latere slachtoffer. De jongen verliet uiteindelijk de discotheek en fietste samen met vrienden richting de Oude Zeeweg toen drie auto’s hen inhaalden en stopten.

Zo’n tien personen versperden de weg. Het slachtoffer werd vervolgens hard op zijn hoofd geslagen. Toen hij op de grond lag, kreeg hij nog een aantal trappen tegen zijn hoofd. Het slachtoffer wist uiteindelijk aan zijn belagers te ontkomen waarna hij in de buurt werd opgevangen. De verdachten gingen er weer in de drie auto’s vandoor.

De politie riep getuigen van dit incident op zich te melden. Ook werd er op dinsdag 6 september aandacht aan deze zaak besteed in het regionale opsporingsprogramma Team West. Bij de politie kwamen er vervolgens meerdere tips binnen.

Op maandag 31 oktober werden vijf verdachten in de leeftijd van negentien en twintig jaar aangehouden op verdenking van deze mishandeling. Later werden er in dit onderzoek nog eens zes verdachten verhoord. Twee twintigjarige mannen uit Leiden zitten op dit moment nog vast. Hun betrokkenheid bij de zaak wordt onderzocht.