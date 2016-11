Documentaire over asielschool in Katwijk wint filmprijs

Screenshot In de groep van juf Maartje zingen de leerlingen een afscheidslied voor een plotseling uitgezette klasgenoot.

KATWIJK - De documentaire ’Vergeet mij niet’ van Jan Jaap Kuiper heeft de Nationale Onderwijs Filmprijs gewonnen. De jury vindt dat de film aan een zo groot mogelijke groep in het onderwijs moet worden getoond.

In de film volgt de Amsterdammer de leerlingen en bevlogen docenten van asielschool De Verrekijker in Katwijk. „Ik wil laten zien dat het gewone Nederlandse kinderen zijn. Ze zijn hier zo geworteld en kunnen dan plotseling worden uitgezet. Dat is voor hen een groot drama”, zei hij eerder in deze krant.

Kuiper volgde het reilen en zeilen van de basisschool van herfst 2014 tot zomer 2015, de periode waarin de vluchtelingencrisis in een stroomversnelling kwam.

De film is te zien op www.2doc.nl.