Onderzoek samenwerking Noordwijk en Noordwijkerhout van start

NOORDWIJK - Twynstra Gudde gaat de mogelijkheden onderzoeken in hoeverre de buurgemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout kunnen samenwerken.

Door Peter van der Hulst - 8-11-2016, 21:06 (Update 8-11-2016, 21:06)

Het onderzoek dat over een goede week van start gaat, moet maart volgend jaar zijn afgerond. Eerst richt Twynstra Gudde zich op onderwerpen die zich lenen voor intensieve samenwerking. Nadat die analyse af is, wordt in het tweede deel van het onderzoek gekeken naar alle voor- en nadelen, kansen en bedreigingen. Daarvoor worden gesprekken met politici, ambtenaren en inwoners gevoerd.

De gemeenteraden kiezen uiteindelijk of, en in welke vorm er wordt samengewerkt.