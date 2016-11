’Artsen hebben slechte kennis over Katwijkse Ziekte’

KATWIJK - Het is slecht gesteld met de basiskennis van artsen over HCHWA-D, in de volksmond ook wel bekend als de Katwijkse ziekte. Dat zegt Patrick Ravensbergen die tijdens de Leidse Ouderengeneeskunde Dagen 105 artsen een vragenlijst heeft laten invullen.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 10-11-2016, 9:00 (Update 10-11-2016, 9:00)

De Katwijkse ziekte is een erfelijke variant van de ongeneeslijke aandoening CAA die door de opstapeling van eiwitten hersenbloedingen veroorzaakt. In Katwijk wonen relatief veel gendragers. Zorgorganisatie Marente opent in januari in De Wilbert in Katwijk een expertisecentrum en wilde daarom de...