Projectgroep tegen winkelleegstand in Teylingen

TEYLINGEN - Om de leegstand in winkelstraten en elders in Voorhout, Sassenheim en Warmond aan te pakken, wil de Teylingse wethouder Bas Brekelmans (ruimte) een projectgroep oprichten met makelaars, ambtenaren, citymanager en vastgoedeigenaren, die het probleem in kaart brengen en oplossen.

10-11-2016, 11:29

Onderzoek Dynamis: In vergelijking met omliggende gemeenten heeft Teylingen veel leegstand

Op een systematische wijze moet pand voor pand bekeken worden of het nog verhuurbaar is of dat er iets anders mee moet gebeuren zoals opknappen, slopen of verbouwen tot woningen.

Deze aanpak is niet compleet nieuw, want al in 2014 verscheen de detailhandelsvisie waarin soortgelijke ideeën staan beschreven. Sindsdien is het echter niet van de grond gekomen. „De papieren wens moeten we omzetten tot concrete actie”, zegt de wethouder. „Als het aan mij ligt wordt het nadat de ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse begin volgend jaar is afgerond, zo snel mogelijk opgepakt.”

Het aanpakken van de leegstand is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Brekelmans. Veel leegstaande winkelpanden voldoen niet aan de hedendaagse eisen. Ze zijn te klein, slecht onderhouden of liggen te ver buiten de winkelstraten. De groeiende populariteit om spullen op internet aan te schaffen, helpt ook niet mee. Door al deze verschillende oorzaken is leegstand een veelkoppig monster dat zich niet makkelijk laat temmen.

Dit is niet typisch Teylings. Veel dorpen en steden in Nederland zitten opgescheept met dezelfde problemen. Uit onderzoek van vastgoedadviseur Dynamis blijkt echter dat de leegstand in Teylingen hoger is dan in omringende gemeenten. Met het aantal winkelpanden valt het nog mee: zo’n 6 procent staat leeg. Maar de hoeveelheid onverhuurde vierkante meters is met 13 procent ver boven gemiddeld.

„Een acuut probleem dat zo snel als mogelijk moet worden aangepakt”, zegt Wilfred van der Neut van Dynamis die bij het onderzoek was betrokken. Hij heeft niet al te veel vertrouwen in politici die zeggen volgend jaar iets te doen. „Er zijn altijd veel plannen, maar er gebeurt weinig.” Toch geeft hij Teylingen het voordeel van de twijfel. „Brekelmans lijkt mij iemand die het graag wil aanpakken.”

Winkels centreren

Een andere reden om positief te zijn, is dat Teylingen probeert de winkels te centreren in de dorpskernen, zoals Van der Neut graag ziet. „Zo maak je het centrum weer gezellig.” Ook het beleid van de gemeente dat er geen vierkante meters aan detailhandel meer bij komt, kan rekenen op steun van de onderzoeker.

,,We maken het winkelgebied eerder kleiner dan groter’’, bevestigt Brekelmans. ,,Versnippering is niet optimaal.’’ Als je alle winkels bij elkaar zet, heb je meer ’traffic’, zoals de wethouder het noemt. Dat houdt in dat meer bezoekers naar die winkelgebieden trekken. ,,Dit was trouwens een wens van de ondernemers zelf.’’

Daar ligt volgens allebei de heren de crux. Winkel- en pandeigenaren moeten niet doelloos langs de zijlijn staan. Brekelmans: ,,Wij als gemeente zijn geen eigenaar van een winkel of pand. We spelen dus een bescheiden rol. De overheid en pand en winkeleigenaren moeten dit samen tot een succes maken.’’