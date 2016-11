Pand Eurocross wordt appartementencomplex

NOORDWIJK - Het voormalige onderkomen van Eurocross aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk wordt momenteel gestript. Het casco wordt gebruikt bij de nieuwbouw van 34 appartementen van zo’n zestig vierkante meter. De oplevering is oktober 2017.

Door Peter van der Hulst - 10-11-2016, 11:59 (Update 10-11-2016, 11:59)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Adriaan van Erk. De vrije sectorwoningen gaan in de verhuur met prijzen variërend van 710 tot 1155 euro per maand. In Noordwijk is jarenlang slechts mondjesmaat gebouwd, waardoor de vraag naar deze appartementen, maar ook huizen in de huursector groot is. Zo onderzoekt de Noordwijkse Woningstichting de haalbaarheid van een sociaal project op het naastgelegen terrein, waar tot voor kort de Northgohal stond. De nieuwbouw van ’t Panhuys, zoals het Eurocrossgebouw gaat heten, wordt door Woonfonds Noordwijk gefinancierd. Dat is een beleggingsfonds waarbij 69 participaties van 100.000 euro worden uitgegeven.