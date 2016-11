Wmo-kwestie in Katwijk nog niet opgelost

KATWIJK - Het is nog steeds onduidelijk of Katwijk de uitvoering van de hulp in het huishouden moet en gaat veranderen. ,,Ik heb niet de indruk dat we iets in strijd met de wet doen’’, aldus wethouder Gerard Mostert die zegt dat hij met staatssecretaris Martin van Rijn in gesprek is.

Door Alieke Hoogenboom - 11-11-2016, 16:18 (Update 11-11-2016, 16:18)

De manier waarop Katwijk de huishoudelijke hulp heeft ingericht, ligt al een aantal maanden onder vuur. Ook Van Rijn bemoeit zich met de wijze waarop Katwijk de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)...