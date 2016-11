Zwarte Piet blijft welkom in de streek

REGIO - Zwarte Piet kan in de Duin- en Bollenstreek op meer steun rekenen dan in Leiden of Alphen aan den Rijn. Dat blijkt uit een online enquête van deze krant.

Door Sabrina Oldenburgers.oldenburger@hollandmediacombinatie.nl - 11-11-2016, 17:14 (Update 11-11-2016, 17:14)

Slechts 5,2 procent van de inwoners van de Duin- en Bollenstreek die de enquête invulden, is verklaard tegenstander van een traditionele Zwarte Piet. Ruim 85 procent wil juist dat hij blijft. In en rond Leiden is de aversie tegen een zwarte knecht met 10,5 procent het hoogst. De minste voorstanders (78,2 procent) zijn te vinden in de Rijn- en Veenstreek.

Dit wil niet zeggen dat de pietendiscussie niet speelt in de Bollenstreek. Ruim een vijfde van de respondenten is al het gedoe zo beu dat ze niet naar de intocht gaan. Nog eens 45 procent gaat op zoek naar een andere sinterklaasintocht als de Pieten niet de gewenste kleur hebben. Slechts ruim een derde (34,6 procent) gaat naar de ’eigen’ intocht, ongeacht de teint van de pietenhuid.

Een tussenoplossing, zoals roetveegpieten, is voor bijna 6 procent van de respondenten in de Duin- en Bollenstreek een goede optie om een eind te maken aan de discussie. In Leiden vindt ruim 8 procent dat.

