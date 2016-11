Ierse pechvogel in ’ijskoud’ Sassenheims appartement

Archieffoto ANP Handen opwarmen bij de radiator.

SASSENHEIM - De combinatie van de installatie van de cv-ketel in zijn appartement in Sassenheim en de ernstige zenuwpijnen die de 58-jarige Gerard Hough uit Ierland aan een vrachtwagenongeluk heeft overgehouden, maken zijn leven tot een hel. „De kou voelt als metalen pinnen die in mijn borst worden geduwd en mijn hart verandert steeds van ritme”, legt de Ierse pechvogel uit.

Door Roy Hazenoot - 12-11-2016, 8:00 (Update 12-11-2016, 8:00)

„Dit is niet fijn’’, zegt hij over de 16 graden in zijn huis. Hersen- en zenuwschade en een gebroken nek hield hij over toen hij op 19-jarige leeftijd tientallen meters werd meegesleurd onder een twee ton zware vrachtwagentrailer. Talloze operaties konden niet voorkomen dat hij sindsdien met blijvende zenuwpijnen door het leven moet.

Temperatuurverschillen

Hierdoor kan Hough slecht tegen temperatuurverschillen. Nu heeft hij de pech dat de eigenaar van het appartementencomplex aan De Hooge Weide waarin hij woont, Woonstichting Vooruitgang, onlangs is begonnen met het vervangen van het centrale ketelhuis. In plaats daarvan krijgen alle woningen een eigen cv-ketel.

Afgelopen maandag is de verbouwing begonnen waarna een aantal momenten volgden waarbij de verwarming compleet uit moest. De plaatsing van de nieuwe installatie kan nog drie weken op zich laten wachten. Tot die tijd zit de Ier met een nauwelijks werkende radiator in de woonkamer en doen de verwarmingselementen elders in het appartement het niet.

Ventilatorkachels

Niet wetende dat de onfortuinlijke Ier slecht tegen temperatuurverschillen kan, werden om de bouwperiode te overbruggen twee elektrische ventilatorkachels bij hem achtergelaten. „Ik ben klaar met de ventilatoren’’, zegt Hough. Het probleem met deze noodoplossing is dat er warme lucht wordt rond geblazen. „Dat veroorzaakt alleen maar meer problemen. Ik heb een stabiele luchtstroom nodig.”

Hough zegt dat hij dit heeft aangegeven aan een medewerker van installatiebedrijf Bonarius die in opdracht van Vooruitgang het project uitvoert. „Ik probeerde met hem te praten, maar dat wilde hij niet.”

Communicatiefout

Volgens een andere werknemer van Bonarius die op de locatie werkt, maar niet met zijn naam in de krant wil, is het probleem dat Hough vertelt niet bij het bedrijf bekend. „Dit zegt mij absoluut niks. Wat ik mij kan voorstellen is dat er iets in de communicatie verkeerd is gegaan. De bewoner spreekt natuurlijk alleen Engels en misschien begreep de monteur dat niet.”

Bovendien had de Ier de chef-monteur kunnen bellen. Zijn nummer staat op een brief die alle bewoners van het appartementencomplex hebben gehad. Maar Hough dacht dat een e-mail afdoende zou zijn.

Warmpjes

Johan van Buren, de manager van Vooruitgang, was ook niet bekend met het probleem, maar heeft nadat hij door vragen van deze krant was gealarmeerd, vrijdagmiddag twee nieuwe elektrische kachels zonder ventilator gekocht. „Die geven een veel constantere temperatuur af. Als het goed is, zit hij er nu warmpjes bij.”