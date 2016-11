De Goerie krijgt een groot bikepark

Archieffoto Leidsch Dagblad IJsclub Voorwaarts Katwijk wil niet meer alleen afhankelijk zijn van schaatsers op natuurijsbaan De Goerie.

KATWIJK - Landijsbaan De Goerie in Katwijk aan Zee wordt een sportpark met een mountainbikeparcours. Ook wordt binnenkort de skeelerbaan vernieuwd en wil de vereniging het clubhuis opknappen en een bootcampterrein aanleggen. ,,We willen meer reuring op het terrein’’, zegt Dick van der Plas, voorzitter van de afdeling wielersport van IJsclub Voorwaarts Katwijk.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 12-11-2016, 9:00 (Update 12-11-2016, 10:13)

IJsclub wil een multifunctioneel sportpark maken

Door het al jaren uitblijven van natuurijs raakt de clubkas langzaam leeg. ,,De vereniging kan van een of twee weken ijs een jaar draaien, maar door de zachte winters komt er bijna geen geld meer binnen.’’ De ijsclub wil van daarom van de Goerie een multifunctioneel sportpark maken dat door jong en oud kan worden gebruikt.

Het plan was eerst om een mountainbikeparcours bij voormalig marinevliegkamp Valkenburg aan te leggen, maar de aanwezigheid van buizerds - beschermde diersoorten - houdt dat tegen. De ijsclub heeft het gemeentebestuur gevraagd het gereserveerde bedrag in de nog aan te leggen paden bij De Goerie te steken. Ook hoopt de club dat de overige plannen van dat geld kunnen worden bekostigd.

Hindernissen

Van der Plas heeft berekend dat daar ongeveer een ton voor nodig is - het geld dat eerder ook is begroot. ,,Katwijk heeft een vrij eenzijdige sportcultuur. Veel is gericht op voetbal. Het zou mooi zijn als de gemeente ook investeert in een breder aanbod, zoals schaatsen, skeeleren en mountainbiken.’’

Het parcours dat in het kleine bomenbos aan de zeekant komt te liggen, omschrijft Van der Plas als ’een skatebaan maar dan voor fietsers’. Het bedrijf Tracks & Trails gaat de klus uitvoeren. De baan krijgt hindernissen als heuvels, kuipbochten, golvende banen van hout, stellages en schansen.

,,We richten ons op de jeugd, maar willen dat het parcours ook voor volwassen uitdagend is.’’ Hij hoopt dat met de komst van een bikepark ook eindelijk een jeugdafdeling wordt opgericht. ,,De fietsafdeling groeit bij de club het hardst, maar racefietsen is meer een oude mannensport. Mountainbiken is voor de jeugd een stuk spannender.’’

Elfstedentocht

De grote ijsbaan blijft zoals die is en kan zolang die niet onder water is gezet, worden gebruikt voor oefeningen van muziekkorpsen en sportdagen voor scholen. De kleinere krabbelbaan wil de club geschikt maken voor onder meer bootcamplessen. ,,Maar we leggen de baan zo aan dat die in de winter, als er ijs ligt, ook kan worden gebruikt. De obstakels krijgen een Elfstedentochtkarakter, zoals het bruggetje van Bartlehiem en stukken waar je moet klunen.’’

Verder wil de vereniging dat het clubhuis door een opknapbeurt en een horecafunctie een honk wordt waar sporters samenkomen. ,,Het gebouw ligt bij een woonwijk, maar staat nu 90 procent van het jaar leeg. Hartstikke zonde.’’ IJsclub Voorwaarts is met het Welzijnskwartier in gesprek over de mogelijkheid om een maatschappelijke functie toe te voegen, net als bij Sportpark De Krom. ,,Wij willen uiteindelijk ook een vitale sportvereniging worden.’’