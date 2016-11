Leendert de Lange op plek 42 VVD-lijst

ANP De Lange bij zijn beëdiging. Archieffoto

NOORDWIJK - Leendert de Lange staat bij de komende Kamerverkiezingen op plek 42 van de VVD-kandidatenlijst. De Noordwijker noemt het een ’vertrekpunt om in de komende maanden te knokken voor weer een plaats in het parlement’.

Door Peter van der Hulst - 13-11-2016, 10:42 (Update 13-11-2016, 10:42)

In vergelijking met de vorige verkiezingen is De Lange elf plekken gestegen. Hoewel de VVD met 41 zetels de grootste partij werd en kandidaten door kon schuiven naar het kabinet, kwam De Lange niet meteen in de Kamer. Maart vorig jaar volgde De Lange de opgestapte René Leegte op. Daarvoor was hij raadslid in Leiden, wethouder in Noordwijk en in Wassenaar en aansluitend partner bij communicatiebureau Dietz.

De Lange zegt enorm gemotiveerd te zijn opnieuw in het parlement te komen. ,,Niet met als reden dat blauwe stoelen in de Tweede Kamer zo lekker zitten. Maar wel omdat de mensen uit de Duin- en Bollenstreek, Leiden en omgeving en het Groene Hart het verdienen om vertegenwoordigd te worden door een ervaren streekgenoot die weet wat er speelt.’’ Met zijn 42ste plek is De Lange de hoogst genoteerde regiogenoot op de VVD-lijst. De Warmondse minister Ard van der Steur heeft zich niet herkiesbaar gesteld.