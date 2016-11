Operatie Steenbreek komt naar Katwijk

KATWIJK - Inwoners zover krijgen om tuintegels in te ruilen voor planten en bloemen, zodat de buurt een stuk groener wordt. Dat is in het kort het doel van Operatie Steenbreek. Het Katwijkse gemeentebestuur heeft besloten volgend jaar met dat landelijke project aan de slag te gaan.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 14-11-2016, 9:29 (Update 14-11-2016, 9:29)

De gemeente Katwijk is relatief dichtbebouwd en dat zorgt volgens het college van burgemeester en wethouders voor verstening van tuinen. Inwoners willen immers ook in de tuin kunnen zitten. Anna Marie van der Plas, raadslid...