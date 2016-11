Man zwaargewond na val van scooter in Katwijk

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

KATWIJK AAN ZEE - Op de Zeeweg in Katwijk aan Zee is een scooterrijder maandagochtend hard onderuit gegaan. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 14-11-2016, 13:33 (Update 14-11-2016, 13:33)

Naast ambulances en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Het gaat om een eenzijdig ongeluk. Het is onduidelijk hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden.