Nieuwe entree en uitbreiding voor Aldi

Archieffoto Leidsch Dagblad Oosthoutplein.

VOORHOUT - De supermarkt van Aldi aan het Voorhoutse Oosthoutplein krijgt een nieuwe entree en breidt enkele tientallen vierkante meters uit. De eigenaar van de grootgrutter heeft hiervoor een stuk grond van de gemeente Teylingen gekocht.

Door Roy Hazenoot - 15-11-2016, 9:35 (Update 15-11-2016, 9:35)

In het L-vormige gebouw zit naast de Aldi onder andere ook een kapper, bakker en een cafetaria. Tussen de korte en lange poot van de L zit in de huidige situatie een overdekte doorgang van enkele meters breed naar parkeerplaatsen achter het gebouw. Het is de bedoeling dat de passage bij de winkel wordt getrokken.

Detailhandelsvisie

Wethouder Bas Brekelmans (ruimte) twijfelde in eerste instantie of hij de verkoop van de grond en de uitbreiding wel moest goedkeuren. Hij wil namelijk alleen nog dat er in de grote winkelstraten in Teylingen vierkante meters detailhandel worden toegevoegd, zoals in de detailhandelsvisie staat beschreven.

,,Dit verfraait het winkelcentrum en zorgt dat de onhandige ingang van de supermarkt beter wordt. Bovendien komen er geen extra winkels door dit besluit’’, licht de wethouder zijn beslissing toe.