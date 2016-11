Luchterduinen Fonds steunt lokale initiatieven

NOORDWIJK/KATWIJK - Voor de tweede keer sinds de oplevering van het windmolenpark Luchterduinen worden uit een gelijknamig fonds lokale initiatieven ondersteund. In 2017 wordt opnieuw 90.000 euro verdeeld. Tot 30 november kunnen verenigingen en organisaties voorstellen indienen bij Eneco.

Door Peter van der Hulst - 15-11-2016, 13:13 (Update 15-11-2016, 13:13)

Het fonds is door de energiemaatschappij en mede-eigenaar Mitsubishi Corporation in het leven geroepen om iets terug te doen voor de bewoners van de kustplaatsen Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal. ,,Zodat zij niet alleen de lasten hebben, maar ook de lusten’’, zei Ruben Dijkstra, directeur Wind op Zee van Eneco, mei vorig jaar tijdens de eerste prijsuitreiking. Gedurende twintig jaar stoppen Eneco en Mitsubishi jaarlijks 45.000 euro in het fonds. Om de twee jaar worden initiatieven beloond. Van de 28 genomineerden gingen mei 2015 tien instanties met een geldbedrag naar huis.

Bij de toewijzing van de prijzen wordt gekeken of de initiatieven bijdragen aan energiebesparing, verduurzaming of versterking van de kustbeleving.

De Stichting Kunstklank ging bij de eerste prijsuitreiking met de hoofdprijs aan de haal. De culturele instelling uit Noordwijk kreeg 20.000 euro voor de organisatie van een vijf weken durend zeetheater op het strand. Juttersgeluk, een organisatie in Zandvoort die kinderen met een beperking een zinvolle dag bezorgt, streek 5.000 euro op. Daarnaast kregen ook verschillende instanties geld voor de aanschaf van zonnepanelen.

Verenigingen en organisaties die bij de komende uitreiking kans willen maken op een bijdrage moeten voor 30 november een initiatief indienen via mailadres: info@luchterduinenfonds.nl.