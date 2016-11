Inloopbijeenkomst over Duinpolderweg

provincie noord holland De zeven alternatieven.

NOORDWIJKERHOUT - De provincies Nood- en Zuid-Holland organiseren maandag 21 november een inloopbijeenkomst over de Duinpolderweg in congrescentrum Leeuwenhorst aan de Langelaan in Noordwijkerhout.

Door Sjaak Smakman - 15-11-2016, 16:24 (Update 15-11-2016, 16:36)

De bijeenkomst staat in het teken van de start van de Milieu EffectRapportage (MER) voor het project. Vorige maand hebben de provincies besloten om een MER-onderzoek te laten uitvoeren voor zeven alternatieven. Die worden onderzocht op hun effecten op het verkeer, het milieu en de economie.

Aan de hand van kaartmateriaal en een visuele weergave van het tijdpad wordt de MER-procedure verder toegelicht.

De projectorganisatie, de gedeputeerden Elisabeth Post van Noord-Holland en Floor Vermeulen van Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal, Hillegom en Noordwijkerhout zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook de Stadsregio Amsterdam en Holland Rijnland zijn in Leeuwenhorst vertegenwoordigd.

De bijeenkomst begint om vijf uur ’s middags en duurt tot negen uur ’s avonds. Iedereen kan op elk gewenst moment binnen lopen.