’Als die kinderen zingen, dan schiet je hart vol’

foto PR Kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk bestaat 10 jaar.

KATWIJK - In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen, acteren, schilderen of op andere wijze cultureel actief zijn. Vandaag: kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk aan den Rijn.

Door Maarten Baanders - 16-11-2016, 11:46 (Update 16-11-2016, 11:46)

„Bij ons vijfjarig jubileum zongen de kinderen ’M’n opa’. Als verrassing voor het publiek werden er foto’s van de opa’s van de kinderen op het scherm geprojecteerd. In de kerk kwamen de zakdoeken meteen tevoorschijn. Als kinderen zingen, doet dat volwassenen zoveel! En de...