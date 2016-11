Voor auto uitwijkende scooter belandt in sloot in Hazerswoude-Dorp

Foto: Facebook/Politie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Bentweg in Hazerswoude-Dorp is woensdagochtend een scooterrijder in de sloot gereden omdat hij moest uitwijken voor een tegenligger. Van de tegemoetkomende auto ontbreekt elk spoor.

Door Jan Balk - 16-11-2016, 13:11 (Update 16-11-2016, 13:11)

De politie schrijft op Facebook dat de scooterrijder rond 7:15 uur uit de richting van de Noordpolder kwam en de Bentweg naar Hazerswoude-Dorp opreed. Vanaf de Bentweg kwam een auto met groot licht aanrijden. Dit voertuig hield links aan en is de Noordpolder opgereden.

Omdat de tegemoetkomende auto links aanhield moest de scooterrijder een keuze maken tussen een frontale aanrijding of de sloot in. Het automerk is onbekend.

De scooterrijder is zelf uit de sloot gekropen en heeft hierna tevergeefs geprobeerd om hulp te vragen van voorbijkomend. De verwondingen van het slachtoffer vallen mee, maar de scooter is behoorlijk beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen.