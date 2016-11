Hillegomse kerk De Hoeksteen in de verkoop

Foto LD Kerkgebouw De Hoeksteen in Hillegom.

HILLEGOM - Gebouw De Hoeksteen van de protestantse gemeente in Hillegom gaat vrijwel zeker dicht. Dinsdagavond zijn de gemeenteleden ingelicht over een voorstel om een van de twee kerken van de gemeente te sluiten. De Maartenskerk is de andere kerk van de protestanten.

Door Van onze verslaggevers - 17-11-2016, 7:19 (Update 17-11-2016, 7:19)

Volgens voorzitter Henk Geljon van de kerkenraad is sluiting van een van de twee gebouwen onvermijdelijk geworden. Twee gebouwen openhouden kost veel geld en ook in Hillegom slaat de vergrijzing onder de kerkgangers toe.

Sinds vijftien jaar geleden de hervormde...