Bijzondere verhalen tijdens Katwijks Sportgala

KATWIJK - Sportverenigingen uit de gemeente Katwijk op een leuke manier met elkaar verbinden. Dat is waar het bij het Sportgala volgens mede-organisator Leo Kruger om draait.

Door Marlies Vording - 16-11-2016, 21:29 (Update 16-11-2016, 21:39)

De tweede editie van het evenement staat gepland op vrijdag 27 januari. ,,Het is een avond voor en door clubs’’, zegt hij. ,,Dat zijn er ongeveer 75.’’ Om te benadrukken dat Katwijk een groter gebied beslaat dan de badplaats zelf, is dit jaar gekozen voor een locatie in Valkenburg: dorpshuis De Terp. ,,De zaal waarin de festiviteiten plaatsvinden, wordt tot een feestzaal omgetoverd. Van een goede geluidsinstallatie tot de verlichting en de aankleding.’’

Tijdens de avond worden vijf prijzen uitgereikt. ,,Het doel is om de mooiste momenten van sporters te laten zien’’, legt Kruger uit. Daaraan gaat een flink proces vooraf. Inwoners van de gemeente kunnen tot eind november via een email laten weten wie volgens hen niet in het rijtje kanshebbers mag ontbreken. Daarna nomineert een jury uit die inzendingen een aantal kandidaten. ,,We laten filmpjes zien van de genomineerden. Per categorie wordt bekendgemaakt wie er wint.’’

De sfeer is wat het evenement volgens de mede-organisator tot een gala maakt, al is dat begrip ’een lastig dingetje’. ,,We willen een mooie, sportgerelateerde avond neerzetten. Het is meer dan een verkiezing, het is ook een feestje’’, legt hij uit. ,,Mensen komen niet alleen om een prijs in ontvangst te nemen, maar ook om een gezellige avond te hebben.’’ Dat betekent echter niet dat de gasten in een smoking of driedelig pak hoeven te komen. ,,Het evenement moet laagdrempelig blijven’’, benadrukt hij. ,,Het leuke is dat je op het gala ziet wat jouw dorp qua sport allemaal doet. En je hoort bijzondere verhalen over clubs waarvan je als bezoeker wellicht niet wist dat ze bestonden.’’

Het nomineren van een favoriete Katwijkse sportman, -vrouw of -team, sportbelofte of sportinnovatie kan tot 31 november via nominaties@sportverkiezingenkatwijk.nl. Kaarten zijn vanaf medio december verkrijgbaar.