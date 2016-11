Sport als maatschappelijk bindmiddel van Noordwijk

Foto Peter van der Hulst Na afloop van de ceremonie toonden alle winnaars hun vlag, waaronder Noordwijk. Inzet: de oorkonde waarop ’Noordwijk’ op een opmerkelijke wijze is geschreven.

NOORDWIJK/BRUSSEL - Buurgemeenten kijken geregeld met een jaloerse blik naar alle nieuwe sportfaciliteiten in Noordwijk. Sinds deze week weten ze ook in Europa dat het goed toeven is in de badplaats. Een enthousiaste delegatie reisde naar Brussel af om daar oorkonde en vlag op te halen die horen bij de titel ’European City of Sport’. Een erkenning niet alleen vanwege de topsportwaardige accommodaties, maar ook omdat sport een maatschappelijke aanjager is.

Door Peter van der Hulst - 18-11-2016, 10:26 (Update 18-11-2016, 10:29)

Burgemeester Jan Rijpstra krijgt een minuutje om het belang van sport...