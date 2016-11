Skeelerbaan Warmondse IJsclub weer stap dichterbij

Archieffoto LD Skeelerbaan.

WARMOND - De lang gekoesterde wens van de Warmondse IJsclub om een skeelerbaan op de landijsbaan nabij Leiden aan te leggen, is weer een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Teylingen wil 125.000 euro bijdragen en garant staan voor een lening van 25.000 euro.

Door Roy Hazenoot - 19-11-2016, 7:54 (Update 19-11-2016, 7:54)

„Het is een mooie stap, maar we zijn er nog niet”, zegt Frans Biemond, de voorzitter van de schaatsvereniging. „Er zijn nog twee trajecten die we moeten doorlopen.” Biemond doelt daarmee op de commissievergadering...