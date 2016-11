Leidse cocaïnedealer aangehouden in Katwijk

Foto: ANP

KATWIJK - Een 24-jarige inwoner van Leiden is vrijdagavond in Katwijk aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.

De politie meldt op Facebook dat agenten in burger rond 20.30 uur een auto zagen stoppen op de Molenweg en een man instappen.

Het voertuig reed vervolgens amper honderd meter verder en enkele minuten later stapte de passagier weer uit.

De politieagenten vertrouwden de situatie niet en besloten poolshoogte te nemen. De passagier, een 23-jarige man uit Katwijk, verklaarde dat hij in de auto drugs had gekocht.

Toen de agenten de bestuurder van het voertuig wilde aanhouden, verzette de 24-jarige Leidenaar zich.

Uiteindelijk werden beide mannen meegenomen naar het bureau voor verhoor. In de auto werd cocaïne gevonden.