Auto total loss na brand in Lisse

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

LISSE - Aan de Rooversbroekdijk in Lisse is zaterdagmiddag een auto in vlammen opgegaan.

Door Daniël Mol - 19-11-2016, 16:06 (Update 19-11-2016, 16:06)

De brandweer kon het voertuig niet meer redden. Het vuur trok veel bekijks.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.