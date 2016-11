Auto belandt in sloot in Katwijk aan den Rijn

Foto: Mizzle Media Bekijk Fotoserie

KATWIJK AAN DEN RIJN - Een auto is zondagochtend in de sloot beland langs de N206 bij Katwijk aan den Rijn. De bestuurder is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.