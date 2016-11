’Selfies’ schieten met de minister-president

NOORDWIJKERHOUT - Van kritische vragen tot selfies en handtekeningen. Minister-president Mark Rutte ging zaterdagochtend uitgebreid in gesprek met Noordwijkerhouters over zijn partijplan. Het evenement had plaats bij restaurant ’&stroop’.

Door Marlies Vordingbollenstreek@leidschdagblad.nl - 20-11-2016, 15:32 (Update 20-11-2016, 15:32)

Rond elf uur ligt de horecagelegenheid er nog rustig bij. Een vijftigtal bezoekers heeft binnen plaatsgenomen en wacht geduldig af. Afgezien van koffiebekers met de campagnetekst ’bakkie doen?’ en een aantal plaatselijke VVD’ers met speciale partijbuttons, verraadt niks de komst van de premier. Zodra hij in het zicht verschijnt, ontstaat er onmiddellijk een...