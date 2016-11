Directeur Hoogwaak vertrekt

NOORDWIJK - Mania Hoogendoorn vertrekt per 1 januari als directeur/bestuurder bij Groot Hoogwaak in Noordwijk. Haar functie bij het woonzorgcentrum wordt overgenomen door Hans van Fulpen. ,,Er zijn zoveel veranderingen in de zorg, het is mooi geweest’’, licht Hoogendoorn haar afscheid toe.

Door Peter van der Hulst - 20-11-2016, 15:33 (Update 20-11-2016, 15:33)

Hoogendoorn meent dat de organisatiewijzigingen in met name de ouderenzorg om een ander soort leiderschap vragen. ,,De bedrijfsvoering is door allerlei overheidsmaatregelen gewijzigd. De tijden zijn veranderd’’, zegt Hoogendoorn. Zo kreeg de zorg te maken met wetswijzigingen, aparte onderhandelingen met zorgverzekeraars, en budgetten die steeds meer onder druk komen te staan. Reden waarom Groot Hoogwaak zich genoodzaakt zag ’hulp bij huishouden’ per 1 januari over te dragen aan Alfa & Zorg. Het was een van Hoogendoorns laatste omvangrijke klussen. ,,Er was mij veel aan gelegen om alles goed over te dragen, zodat het voor medewerkers, cliënten en mezelf keurig is afgerond.’’

Ze heeft zestien jaar leiding gegeven aan Groot Hoogwaak. Van een kleine organisatie zag ze de zorgverlener groeien tot een instelling met 600 cliënten, 300 medewerkers en 160 vrijwilligers.