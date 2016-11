Hert komt om bij aanrijding in Noordwijk

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Een hert is maandagochtend omgekomen bij een aanrijding met een auto op de Duinweg in Noordwijk.

De automobilist heeft nog getracht om uit te wijken, maar dit lukte niet. Het hert is door de klap overleden. De schade aan de auto is groot. Deze is door een bergingsbedrijf afgesleept.

Vorige week kwam er ook al een hert om bij een aanrijding in Noordwijkerhout.