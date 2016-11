Drie mannen handelen in Katwijk in harddrugs

Foto: ANP

KATWIJK AAN ZEE - In verband met handel in verdovende middelen heeft de politie drie verdachten aangehouden in Katwijk en Rijnsburg. Dat meldt de politie maandag.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 14:26 (Update 21-11-2016, 14:26)

Op de Molenweg werden vrijdag twee verdachten aangehouden. Een derde verdachte werd in zijn woning in Rijnsburg aangehouden.

Agenten zagen rond 15:00 uur een man in een auto stappen. Het voertuig stopte op de Molenweg. Nadat er in de auto geld werd overgedragen, besloten agenten het voertuig staande te houden.

Een van de mannen, een 54-jarige man uit Rijnsburg die zojuist was ingestapt, nam direct de benen. De andere twee inzittenden, een 51-jarige man uit Katwijk en een achttienjarige man uit Rijnsburg, werden aangehouden nadat duidelijk werd dat zij meerdere bolletjes met cocaïne en heroïne bij zich hadden.

De verdachte die op de vlucht sloeg, werd in zijn woning in Rijnsburg door agenten aangehouden. De drie zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.